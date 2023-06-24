По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Суббота, 24 июня 2023, 04:15
На территории всей Украины в третий раз за вечер 23 июня и ночь 24 июня объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог
Детали: В столице сигнал воздушной тревоги сработал в 02:20.
По состоянию на 02:25 тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных.
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Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для центральных областей. Там сообщили, что крылатые ракеты движутся с южного направления на север страны.
Дополнено в 02:40. Тревога распространилась на западные области.
Дополнено в 04:15. На территории всей Украины, кроме Запорожской области, – отбой тревоги.
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