Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Суббота, 24 июня 2023, 04:15
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Скрин карты тревог

На территории всей Украины в третий раз за вечер 23 июня и ночь 24 июня объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В столице сигнал воздушной тревоги сработал в 02:20.

По состоянию на 02:25 тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных.

Реклама:

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для центральных областей. Там сообщили, что крылатые ракеты движутся с южного направления на север страны.

Дополнено в 02:40. Тревога распространилась на западные области.

Дополнено в 04:15. На территории всей Украины, кроме Запорожской области, – отбой тревоги.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма

На кровле 2 энергоблоков ЗАЭС россияне разместили похожие на взрывчатку предметы - Генштаб

Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья

Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ

фотоВ Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон

Китай отазался принимать с визитом главного дипломата ЕС

Все новости...
Киев
В Киеве и других городах прогремели взрывы: работает ПВО, обломки повредили многоэтажку
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
Последние новости
22:19
Экономические новости 4 июля: россияне готовят провокацию на ЗАЭС, программу єОселя расширили
21:59
Оккупанты сообщили о серии мощных взрывов в Макеевке
21:58
Посланник Папы Римского работает над механизмом возвращения украинских детей из РФ
21:36
В UAnimals рассказали, каких животных спасли благодаря украинским военным
21:21
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
21:19
В Великом Новгороде в России загорелась ТЭЦ
21:15
Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр
21:00
Россия использует похищенного из Херсона енота для пропаганды войны - UAnimals
20:37
На Солнце произошла мощная вспышка, которая привела к отключению радиосвязи на Земле
20:34
Фонд госимущества создает новое подразделение для управления конфискованными активами
Все новости...
Реклама: