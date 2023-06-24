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У Києві та низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Субота, 24 червня 2023, 07:05
У Києві та низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України вдруге за ніч 24 червня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Станом на 06:10 повітряну тривогу оголошено у більшості областей, окрім західних та північно-східних.

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У Києві сигнал тривоги спрацював о 05:47.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на півдні і в центрі України.

Доповнено о 07:05. На території всієї України – відбій тривоги.

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Теми: повітряна тривогаКиївУкраїна
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