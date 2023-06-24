У Києві та низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу

У Києві та низці областей України вдруге за ніч 24 червня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: Станом на 06:10 повітряну тривогу оголошено у більшості областей, окрім західних та північно-східних.

У Києві сигнал тривоги спрацював о 05:47.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на півдні і в центрі України.

Доповнено о 07:05. На території всієї України – відбій тривоги.