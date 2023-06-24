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В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 07:05
В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу
скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь 24 июня объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: По состоянию на 06:10 воздушная тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных и северо-восточных.

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В Киеве сигнал тревоги сработал в 05:47.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на юге и в центре Украины.

Дополнено в 07:05. На территории всей Украины – отбой тревоги.

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Темы: воздушная тревогаКиевУкраина
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