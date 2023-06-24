В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу
Суббота, 24 июня 2023, 07:05
В Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь 24 июня объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог
Детали: По состоянию на 06:10 воздушная тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных и северо-восточных.
В Киеве сигнал тревоги сработал в 05:47.
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Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на юге и в центре Украины.
Дополнено в 07:05. На территории всей Украины – отбой тревоги.