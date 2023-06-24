Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 07:05
В Киеве и ряде областей второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу
скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь 24 июня объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: По состоянию на 06:10 воздушная тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных и северо-восточных.

В Киеве сигнал тревоги сработал в 05:47.

Реклама:

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на юге и в центре Украины.

Дополнено в 07:05. На территории всей Украины – отбой тревоги.

Темы: воздушная тревогаКиевУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мир видит, что единственный источник опасности для ЗАЭС - это Россия

Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма

На кровле 2 энергоблоков ЗАЭС россияне разместили похожие на взрывчатку предметы - Генштаб

Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья

Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ

фотоВ Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Последние новости
02:02
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
01:29
Шольц похвалил украинское контрнаступление
00:49
видеоВ ВСУ сообщили об уничтожении российского склада в Макеевке
00:23
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
00:18
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 270 "прилетов"
23:46
Зеленский об ударе по Первомайскому: Россия хочет стать образцом по уничтожению жизни
23:22
Зеленский: Мир видит, что единственный источник опасности для ЗАЭС - это Россия
23:07
Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС
23:04
Боррель - о мятеже Пригожина: Путина укусил его монстр, РФ - самая большая угроза для мира
22:48
Россия хочет отправить в Украину больше кадыровцев и зеков, чтобы залатать дыры на фронте - Bloomberg
Все новости...
Реклама: