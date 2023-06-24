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В Україні ліквідували ще близько 600 окупантів та 30 російських артсистем

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 08:37
В Україні ліквідували ще близько 600 окупантів та 30 російських артсистем
окупанти, скріншот

Українські захисники знищили 580 російських вояків та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 223910 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4024 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6) од,
  • артилерійських систем – 4015 (+30) од,
  • РСЗВ – 619 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 383 (+4) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1228 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 548 (+3).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійна
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