Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні ліквідували ще близько 600 окупантів та 30 російських артсистем

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 08:37
В Україні ліквідували ще близько 600 окупантів та 30 російських артсистем
окупанти, скріншот

Українські захисники знищили 580 російських вояків та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 223910 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4024 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6) од,
  • артилерійських систем – 4015 (+30) од,
  • РСЗВ – 619 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 383 (+4) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1228 (+14),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 548 (+3).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Збройні сили
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: