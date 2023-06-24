В Україні ліквідували ще близько 600 окупантів та 30 російських артсистем
Субота, 24 червня 2023, 08:37
Українські захисники знищили 580 російських вояків та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 223910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4024 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6) од,
- артилерійських систем – 4015 (+30) од,
- РСЗВ – 619 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 383 (+4) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13),
- крилаті ракети ‒ 1228 (+14),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 548 (+3).
Дані уточнюються.
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