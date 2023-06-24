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В Украине ликвидировали еще около 600 оккупантов и 30 российских артсистем

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 08:37
В Украине ликвидировали еще около 600 оккупантов и 30 российских артсистем
оккупанты, скриншот

Украинские защитники уничтожили 580 российских вояк и десятки их техники - танков, артиллерийских систем, БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 223910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков - 4024 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 7804 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 4015 (+30) ед,
  • РСЗО - 619 (+2) ед,
  • средства ПВО - 383 (+4) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 308 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3460 (+13),
  • крылатые ракеты - 1228 (+14),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6731 (+23) ед,
  • специальная техника - 548 (+3).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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