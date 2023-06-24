В Украине ликвидировали еще около 600 оккупантов и 30 российских артсистем
Суббота, 24 июня 2023, 08:37
Украинские защитники уничтожили 580 российских вояк и десятки их техники - танков, артиллерийских систем, БПЛА.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 223910 (+580) человек ликвидировано,
- танков - 4024 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 7804 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 4015 (+30) ед,
- РСЗО - 619 (+2) ед,
- средства ПВО - 383 (+4) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 308 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3460 (+13),
- крылатые ракеты - 1228 (+14),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6731 (+23) ед,
- специальная техника - 548 (+3).
Данные уточняются.
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