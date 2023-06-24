На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками

Глава ОП Андрій Єрмак оприлюднив фото з українськими військовими керівниками у той час, коли в Росії бійці ЧВК "Вагнер" зібралися у Москву, щоб знайти міністра оборони.

Джерело: Єрмак у телеграм

Деталі: Наразі невідомо, коли і де зроблене фото.

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Біля глави ОП стоять головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, очільник Повітряних сил Микола Олещук та командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

Пряма мова Єрмака: "Команда Президента Зеленського. У росіян буде палати".