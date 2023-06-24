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На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 09:40
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
фото оп

Глава ОП Андрій Єрмак оприлюднив фото з українськими військовими керівниками у той час, коли в Росії бійці ЧВК "Вагнер" зібралися у Москву, щоб знайти міністра оборони.

Джерело: Єрмак у телеграм

Деталі: Наразі невідомо, коли і де зроблене фото.

Біля глави ОП стоять головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, очільник Повітряних сил Микола Олещук та командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

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Теми: Андрій ЄрмакЗалужнийЗбройні силивійна
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