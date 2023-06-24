На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками

Глава ОП Андрей Ермак обнародовал фото с украинскими военными руководителями в то время, когда в России бойцы ЧВК "Вагнер" собрались в Москву, чтобы найти министра обороны.

Источник: Ермак в телеграм

Детали: Пока неизвестно, когда и где сделано фото.

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У главы ОП стоят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, глава Воздушных сил Николай Олещук и командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Прямая речь Ермака: "Команда Президента Зеленского. У россиян будет палаты".