На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Суббота, 24 июня 2023, 09:40
Глава ОП Андрей Ермак обнародовал фото с украинскими военными руководителями в то время, когда в России бойцы ЧВК "Вагнер" собрались в Москву, чтобы найти министра обороны.
Источник: Ермак в телеграм
Детали: Пока неизвестно, когда и где сделано фото.
У главы ОП стоят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, глава Воздушных сил Николай Олещук и командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.
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Прямая речь Ермака: "Команда Президента Зеленского. У россиян будет палаты".