Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 09:40
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
фото оп

Глава ОП Андрей Ермак обнародовал фото с украинскими военными руководителями в то время, когда в России бойцы ЧВК "Вагнер" собрались в Москву, чтобы найти министра обороны.

Источник: Ермак в телеграм

Детали: Пока неизвестно, когда и где сделано фото.

У главы ОП стоят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, глава Воздушных сил Николай Олещук и командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Реклама:

Прямая речь Ермака: "Команда Президента Зеленского. У россиян будет палаты".

Темы: Андрей ЕрмакЗалужныйВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы украинского контрнаступления не указывают на тупиковую ситуации – ISW

Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ

Зеленский: Мир видит, что единственный источник опасности для ЗАЭС - это Россия

Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма

На кровле 2 энергоблоков ЗАЭС россияне разместили похожие на взрывчатку предметы - Генштаб

Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья

Все новости...
Андрей Ермак
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Последние новости
07:03
В Скадовске и Геническе представителей оккупационных "администраций" скрыто вакцинируют от холеры
06:39
За минувшие сутки произошло 40 боевых столкновений с врагом – сводка
05:50
Темпы украинского контрнаступления не указывают на тупиковую ситуации – ISW
04:32
РФ потеряла в Украине почти половину своей боеспособности – глава ВС Великобритании
03:39
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
02:41
ЦНС: Угольная промышленность оккупированной Донетчины – под угрозой существования
02:02
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
01:29
Шольц похвалил украинское контрнаступление
00:49
видеоВ ВСУ сообщили об уничтожении российского склада в Макеевке
00:23
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
Все новости...
Реклама: