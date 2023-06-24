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Ракетний удар РФ: в ніч на суботу ППО знищила 41 російську ракету і 2 "Шахеди"

Валентина РоманенкоСубота, 24 червня 2023, 10:16
Ракетний удар РФ: в ніч на суботу ППО знищила 41 російську ракету і 2 Шахеди
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 24 червня Росія випустила по Україні 51 ракету та запустила 2 іранські дрони-камікадзе. ППО знищила 41 ракету ворога та обидва безпілотники.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ в соцмережах

Деталі: Вночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами "Shahed-136/131".

Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

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Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22  з північного, південного та східного напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих  ракет морського базування "Калібр".

Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".

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Повідомляється, що за результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

До відбиття повітряної атаки залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" Повітряних сил ЗСУ.

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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