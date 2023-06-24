Ракетный удар РФ: в ночь на субботу ПВО уничтожила 41 российскую ракету и 2 "Шахеда"

В ночь на 24 июня Россия выпустила по Украине 51 ракету и запустила 2 иранских дрона-камикадзе. ПВО уничтожила 41 ракету врага и оба беспилотника.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в соцсетях

Детали: Ночью 24 июня противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами "Shahed-136/131".

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Самолеты стратегической авиации в количестве 10 единиц осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря.

Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9-ю ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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С юга противник атаковал двумя иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".

Сообщается, что по результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131".

К отражению воздушной атаки привлекались подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Центр", "Південь" и "Схід" Воздушных сил ВСУ.

Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях и пострадавших сообщат местные администрации.