Призупиняли пропуск людей та автівок у "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною
Субота, 24 червня 2023, 14:30
Через несправність бази даних угорської строни тимчасово не відбувався пропуск автомобілів та пішоходів у ПП "Лонья".
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Сьогодні через несправність бази даних угорська сторона не здійснює оформлення автомобілів та пішоходів у пункті пропуску "Лонья". Тому роботу ППР "Дзвінкове" призупинено".
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Деталі: Прикордонники зранку попросили обирати інші пункти пропуску для перетину держмежі.
Оновлено: О 14.30 прикордонники повідомили, що пропуск осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Дзвінкове" відновлено.