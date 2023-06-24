Приостанавливали пропуск людей и автомобилей в "Дзвинково" на границе с Венгрией
Суббота, 24 июня 2023, 14:30
Из-за неисправности базы данных венгерской строны временно не осуществлялся пропуск автомобилей и пешеходов в ПП "Лонья".
Источник: Госпогранслужба
Дословно: "Сегодня из-за неисправности базы данных венгерская сторона не осуществляет оформление автомобилей и пешеходов в пункте пропуска "Лонья". Поэтому работа ППР "Дзвинково" приостановлена".
Детали: Пограничники утром попросили выбирать другие пункты пропуска для пересечения госграницы.
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Обновлено: В 14.30 пограничники сообщили, что пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дзвинково" восстановлен.
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