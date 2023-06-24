Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вагнер" має на меті дістатися до Москви – розвідка Британії

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 11:22
Вагнер має на меті дістатися до Москви – розвідка Британії
путін в москві, фото кремля

Розвідка Британії вважає, що демарш ПВК "Вагнер" - найсерйозніший виклик російській державі, і найближчі години будуть ключовими в тому, як розвиватиметься ця криза.

Джерело: розвідка Британії

Деталі: Міністерство оборони Великої Британії присвятило зведення 24 червня конфлікту між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і керівництвом Росії.

Реклама:

Там зазначили, що найманці перейшли через російський кордон щонайменше у двох місцях, узяли під контроль військовий штаб у Ростові, а частина вагнерівців рухаються на північ через Воронезьку область і "майже напевно мають на меті дістатися Москви".

Російські силовики, очевидно, не чинять супротиву "вагнерівцям".

Дослівно: "У найближчі години лояльність російських сил безпеки матиме ключове значення для розвитку кризи.

ВІДЕО ДНЯ

Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час".

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: