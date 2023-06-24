"Вагнер" має на меті дістатися до Москви – розвідка Британії

Розвідка Британії вважає, що демарш ПВК "Вагнер" - найсерйозніший виклик російській державі, і найближчі години будуть ключовими в тому, як розвиватиметься ця криза.

Джерело: розвідка Британії

Деталі: Міністерство оборони Великої Британії присвятило зведення 24 червня конфлікту між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і керівництвом Росії.

Там зазначили, що найманці перейшли через російський кордон щонайменше у двох місцях, узяли під контроль військовий штаб у Ростові, а частина вагнерівців рухаються на північ через Воронезьку область і "майже напевно мають на меті дістатися Москви".

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Російські силовики, очевидно, не чинять супротиву "вагнерівцям".

Дослівно: "У найближчі години лояльність російських сил безпеки матиме ключове значення для розвитку кризи.

Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час".