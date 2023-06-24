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"Вагнер" имеет целью добраться до Москвы - разведка Британии

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 11:22
Вагнер имеет целью добраться до Москвы - разведка Британии
путин в москве, фото кремля

Разведка Британии считает, что демарш ЧВК "Вагнер" - самый серьезный вызов российскому государству, и ближайшие часы будут ключевыми в том, как будет развиваться этот кризис.

Источник: разведка Британии

Детали: Министерство обороны Великобритании посвятило сводку 24 июня конфликту между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством России.

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Там отметили, что наемники перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть вагнеровцев движутся на север через Воронежскую область и "почти наверняка имеют целью добраться до Москвы".

Российские силовики, очевидно, не оказывают сопротивления "вагнеровцам".

Дословно: "В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение для развития кризиса.

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Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время".

Темы: Росcиявойна
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