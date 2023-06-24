"Вагнер" имеет целью добраться до Москвы - разведка Британии
Разведка Британии считает, что демарш ЧВК "Вагнер" - самый серьезный вызов российскому государству, и ближайшие часы будут ключевыми в том, как будет развиваться этот кризис.
Источник: разведка Британии
Детали: Министерство обороны Великобритании посвятило сводку 24 июня конфликту между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством России.
Там отметили, что наемники перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть вагнеровцев движутся на север через Воронежскую область и "почти наверняка имеют целью добраться до Москвы".
Российские силовики, очевидно, не оказывают сопротивления "вагнеровцам".
Дословно: "В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение для развития кризиса.
Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время".