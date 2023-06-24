Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заколот "Вагнера": терористи підтримують Путіна, у регіонах скасовують публічні заходи

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 11:58
Заколот Вагнера: терористи підтримують Путіна, у регіонах скасовують публічні заходи
колаж уп

У Росії в зв’язку з заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина почали скасовувати публічні заходи, а ватажки окупаційних терористичних угруповань висловили підтримку президенту РФ Володимиру Путіну.

Джерело: росЗМІ, пресслужби російських політиків

Деталі: Після відеозвернення Путіна терористи Пушилін, Пасічник, Балицький та інші терористи висловили йому свою підтримку.

Деякі глави російських регіонів написали в соцмережах, що "підтримують президента" і просять місцевих "вагнерівців" не виконувати накази Пригожина.

Реклама:

У Московській області перенесли випускні. У Тульській і Тверській областях на вихідні скасували всі масові заходи. У Комі, Томську і Калузькій області скасовано масові заходи. У Кіровській області посилено заходи безпеки.

Глава Держдуми В’ячеслав Володін також висловився про "зраду" та "внутрішній розкол", а також відклав свій візит до В'єтнаму.

Банери з рекламою ПВК Вагнера спішно прибирають у Володимирі, Москві та Криму. Тим часом у деяких містах в офісах ПВК проводять обшуки.

ВІДЕО ДНЯ

Патріарх Кирил заявив, що "підтримує зусилля президента РФ, спрямовані на те, щоб не допустити смути в країні".

Він закликав одуматися тих, хто, "взявши в руки зброю, готовий направити її проти своїх побратимів".

Нагадаємо: Російський президент Володимир Путін заявив, що РФ веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Теми: РосіяВагнерПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британська розвідка: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків

ЗАЕС працює в штатному режимі. Рівень води у ставку-охолоджувачі теж стабільний

У Скадовську і Генічеську приховано вакцинують від холери представників окупаційної влади

Темпи українського контрнаступу не вказують на те, що ситуація зайшла у глухий кут – ISW

Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ

Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії

Усі новини...
Росія
У Ростові біля штабу Південного округу пролунали вибухи
Дуда збирав ключових міністрів для консультації через події в РФ
ЄС і НАТО не планують позачергових зустрічей через події в Росії – ЗМІ
Останні новини
10:18
відеоПолярники показали крижані "млинці" в Антарктичному океані
10:10
Курс валют на 5 липня: готівковий долар на "чорному ринку" дешевшає
10:10
відеоКерівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням"
10:06
Викрадена пам'ять. Як Альбін Гавдзинський живописав спорудження Каховської ГЕС
10:01
Поштовий банк – спроба №3: "Укрпошта" претендує на конфіскований у Гінера PINBank
09:49
Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: добірка серіалів липня
09:49
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
09:34
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
09:32
ЄС суттєво скоротив імпорт нафти і газу з Росії: дані Євростату
09:30
Британська розвідка: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків
Усі новини...
Реклама: