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Заколот "Вагнера": терористи підтримують Путіна, у регіонах скасовують публічні заходи

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 11:58
Заколот Вагнера: терористи підтримують Путіна, у регіонах скасовують публічні заходи
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У Росії в зв’язку з заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина почали скасовувати публічні заходи, а ватажки окупаційних терористичних угруповань висловили підтримку президенту РФ Володимиру Путіну.

Джерело: росЗМІ, пресслужби російських політиків

Деталі: Після відеозвернення Путіна терористи Пушилін, Пасічник, Балицький та інші терористи висловили йому свою підтримку.

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Деякі глави російських регіонів написали в соцмережах, що "підтримують президента" і просять місцевих "вагнерівців" не виконувати накази Пригожина.

У Московській області перенесли випускні. У Тульській і Тверській областях на вихідні скасували всі масові заходи. У Комі, Томську і Калузькій області скасовано масові заходи. У Кіровській області посилено заходи безпеки.

Глава Держдуми В’ячеслав Володін також висловився про "зраду" та "внутрішній розкол", а також відклав свій візит до В'єтнаму.

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Банери з рекламою ПВК Вагнера спішно прибирають у Володимирі, Москві та Криму. Тим часом у деяких містах в офісах ПВК проводять обшуки.

Патріарх Кирил заявив, що "підтримує зусилля президента РФ, спрямовані на те, щоб не допустити смути в країні".

Він закликав одуматися тих, хто, "взявши в руки зброю, готовий направити її проти своїх побратимів".

Нагадаємо: Російський президент Володимир Путін заявив, що РФ веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Теми: РосіяВагнерПутін
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