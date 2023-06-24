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Мятеж "Вагнера": террористы поддерживают Путина, в регионах отменяют публичные мероприятия

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 11:58
Мятеж Вагнера: террористы поддерживают Путина, в регионах отменяют публичные мероприятия
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В России в связи с мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина начали отменять публичные мероприятия, а главари оккупационных террористических группировок выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: росСМИ, пресс-службы политиков

Детали: После видеообращения Путина террористы Пушилин, Пасечник, Балицкий и другие террористы выразили ему свою поддержку.

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Некоторые главы российских регионов написали в соцсетях, что "поддерживают президента" и просят местных "вагнеровцев" не выполнять приказы Пригожина.

В Московской области перенесли выпускные. В Тульской и Тверской областях на выходные отменили все массовые мероприятия. В Коми, Томске и Калужской области отменены массовые мероприятия. В Кировской области усилены меры безопасности.

Глава Госдумы Вячеслав Володин также высказался о "предательстве" и "внутреннем расколе", а также отложил свой визит во Вьетнам.

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Баннеры с рекламой ЧВК Вагнера спешно убирают во Владимире, Москве и Крыму. Тем временем в некоторых городах в офисах ЧВК проводят обыски.

Патриарх Кирилл заявил, что "поддерживает усилия президента РФ, направленные на то, чтобы не допустить смуты в стране".

Он призвал одуматься тех, кто "взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев".

Напомним: Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

Темы: РосcияВагнерПутин
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