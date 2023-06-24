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Легендарний ВДВшник до білоруських військових: Ми маємо швидко вирішувати, що робити

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 12:59
Легендарний ВДВшник до білоруських військових: Ми маємо швидко вирішувати, що робити
скріншот

Засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик виступив зі зверненням до білоруських військових у зв'язку з бунтом вагнерівців і заявив, що "потрібно вирішувати, що робити".

Джерело: відеозвернення Сахащика

Пряма мова Сахащика: "Ми не знаємо достовірно, що буде завтра. Можливо, Пригожин переможе, мобілізує половину населення Росії і закидає Україну гарматним м'ясом...

Ми знаємо інше: що проросійський шлях, яким країну вів Лукашенко всі ці роки, завів нас у глухий кут. Ми з вами стоїмо зараз на дорозі, перед нами опущений шлагбаум і знак "глухий кут".

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І ми повинні вирішувати, що робити далі, причому вирішувати швидко.

Тому або ми використаємо цей історичний шанс і станемо процвітаючою європейською країною, або ми втратимо все і сама назва Республіка Білорусь залишиться тільки в книжках.

Я хочу звернутися насамперед до білоруських військових. Нам нема на кого розраховувати, але ми з вами, об'єднавшись, точно з цим впораємося.

ВІДЕО ДНЯ

Військовослужбовці 38 бригади Бреста та інших військових частин, налаштуйтеся на нашу хвилю і залишайтеся на зв'язку. Ми переможемо!"

Деталі: Він закликає білорусів об'єднатися, а "питання один одному ставити" потім.

Довідково: Сахащик - засновник руху "Чорний орел", широко відомий у спецпризначенських колах командир 38-ї гвардійської мобільної бригади.

Теми: БілорусьРосіявійна
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