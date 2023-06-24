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Легендарный ВДВшник к белорусским военным: Мы должны быстро решать, что делать

Роман ПетренкоСуббота, 24 июня 2023, 12:59
Легендарный ВДВшник к белорусским военным: Мы должны быстро решать, что делать
скриншот

Основатель 1-й отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ Валерий Сахащик выступил с обращением к беларусским военным в связи с бунтом вагнеровцев и заявил, что "нужно решать, что делать".

Источник: видеообращения Сахащика

Прямая речь Сахащика: "Мы не знаем достоверно, что будет завтра. Возможно, Пригожин победит, мобилизует половину населения России и забросает Украину пушечным мясом...

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Мы знаем другое: что пророссийский путь, по которому страну вёл Лукашенко все эти годы, завёл нас в тупик. Мы с вами стоим сейчас на дороге, перед нами опущенный шлагбаум и знак "тупик".

И мы должны решать, что делать дальше, причём решать быстро.

Потому либо мы используем этот исторический шанс и станем преуспевающей европейской страной, либо мы потеряем всё и само название Республика Беларусь останется только в книжках.

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Я хочу обратиться в первую очередь к беларусским военным. Нам не на кого рассчитывать, но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся.

Военнослужащие 38 бригады Бреста и других воинских частей, настройтесь на нашу волну и оставайтесь на связи. Мы победим!"

Детали: Он призывает беларусов объединиться, а "вопросы друг другу задавать" потом.

Справка: Сахащик - основатель движения "Черный орел", широко известный в спецназовских кругах командир 38-й гвардейской мобильной бригады.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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