У Ростові біля штабу Південного округу пролунали вибухи

росіяни втікають від вибухів у ростові, скріншот

Біля штабу російського Південного військового округу в Ростові прогриміли щонайменше два вибухи.

Джерело: RT, BBC

Деталі: На відео видно, як після вибуху люди біжать.

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Додаткової інформації поки немає, про постраждалих невідомо.

Уранці 24 липня бійці "Вагнера" захоплювали цей штаб.

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ЗМІ повідомляють, що в центрі Ростова з'явилися танки та автоматники, виїзди з міста перекрито, мешканців просять не залишати домівки.