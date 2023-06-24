У Ростові біля штабу Південного округу пролунали вибухи
Субота, 24 червня 2023, 13:59
Біля штабу російського Південного військового округу в Ростові прогриміли щонайменше два вибухи.
Деталі: На відео видно, як після вибуху люди біжать.
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Додаткової інформації поки немає, про постраждалих невідомо.
Уранці 24 липня бійці "Вагнера" захоплювали цей штаб.
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ЗМІ повідомляють, що в центрі Ростова з'явилися танки та автоматники, виїзди з міста перекрито, мешканців просять не залишати домівки.