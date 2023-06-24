Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Урзуфі лунали вибухи – Андрющенко

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 17:16
В окупованому Урзуфі лунали вибухи – Андрющенко
Урзуф, скріншот deepstatemap

В окупованому Урзуфі, що між Бердянськом і Маріуполем, у суботу пролунали вибухи.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "14:03 Урзуф. Потужний вибух в напряму Бердянська".

Деталі: Пізніше Андрющенко повідомив, що о 14:16 в Урзуфі знову було "гучно".

Реклама:

За даними місцевих, другий вибух пролунав в напрямку Мангуша.

Пізніше Андрющенко повідомив, що о 15:57 в Урзуфі пролунали ще два вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

Він також опублікував фото з Бердянська, де видно дим від вибуху.

Теми: МаріупольБердянськвибухокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН

Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність

Зеленський провів розширену Ставку: перше питання - захист АЕС

Глава "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ

Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT

відео, фотоНадпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту

Усі новини...
Маріуполь
В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів − Спротив
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
В окупованому Маріуполі суттєво зросла смертність серед цивільних – ЦНС
Останні новини
15:06
Україна оголосила про готовність до ратифікації угоди про ЗВТ із Туреччиною
15:03
відеоВ окупованій Ясинуватій пролунали вибухи на залізниці
14:50
Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
14:45
На Харківській залізниці викрито корупцію, яка могла зірвати поставки військової техніки
14:44
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
14:41
фотоТелескоп Вебба показав результат зіткнення двох стародавніх галактик
14:21
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
14:20
КСУ визнав неконституційними положення Митного кодексу щодо санкцій за контрабанду
14:17
Показники з лічильника Гейгера та пес Протон: як українці реагують на загрозу теракту на ЗАЕС
14:02
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Усі новини...
Реклама: