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В окупованому Урзуфі лунали вибухи – Андрющенко

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 17:16
В окупованому Урзуфі лунали вибухи – Андрющенко
Урзуф, скріншот deepstatemap

В окупованому Урзуфі, що між Бердянськом і Маріуполем, у суботу пролунали вибухи.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "14:03 Урзуф. Потужний вибух в напряму Бердянська".

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Деталі: Пізніше Андрющенко повідомив, що о 14:16 в Урзуфі знову було "гучно".

За даними місцевих, другий вибух пролунав в напрямку Мангуша.

Пізніше Андрющенко повідомив, що о 15:57 в Урзуфі пролунали ще два вибухи.

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Він також опублікував фото з Бердянська, де видно дим від вибуху.

Теми: МаріупольБердянськвибухокупація
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