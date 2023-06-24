В окупованому Урзуфі лунали вибухи – Андрющенко
Субота, 24 червня 2023, 17:16
В окупованому Урзуфі, що між Бердянськом і Маріуполем, у суботу пролунали вибухи.
Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram
Дослівно: "14:03 Урзуф. Потужний вибух в напряму Бердянська".
Деталі: Пізніше Андрющенко повідомив, що о 14:16 в Урзуфі знову було "гучно".
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За даними місцевих, другий вибух пролунав в напрямку Мангуша.
Пізніше Андрющенко повідомив, що о 15:57 в Урзуфі пролунали ще два вибухи.
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Він також опублікував фото з Бердянська, де видно дим від вибуху.