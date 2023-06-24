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В оккупированном Урзуфе раздавались взрывы – Андрющенко

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 17:16
В оккупированном Урзуфе раздавались взрывы – Андрющенко
Урзуф, скриншот deepstatemap

В оккупированном Урзуфе, что между Бердянском и Мариуполем, в субботу прогремели взрывы.

Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "14:03 Урзуф. Мощный взрыв в направлении Бердянска".

Детали: Позже Андрющенко сообщил, что в 14:16 в Урзуфе снова было "громко".

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По данным местных, второй взрыв прогремел в направлении Мангуша.

Позже Андрющенко сообщил, что в 15:57 в Урзуфе прогремели еще два взрыва.

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Он также опубликовал фото из Бердянска, где видно дым от взрыва.

Темы: МариупольБердянсквзрывоккупация
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