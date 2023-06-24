Сили оборони звільнили території під Красногорівкою, окуповані з 2014 року

Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ярослав Чепурний у коментарі УП

Дослівно Тарнавський: "На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року.

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Рух наших сил продовжується".

Деталі: Разом з тим, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону розповів, що українські військові звільнили кілька позицій ворога під Красногорівкою близько тижня тому.

Пряма мова Шершня: "Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися (окупантами – ред.) з 2014 року. Це вже так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком. Нині можемо говорити й про це. Новина запізнилася на тиждень з певних тактичних міркувань".

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Більше деталей: За його словами, під Красногорівкою Сили оборони провели імітацію дій, також була підтримка артилерії й важкої техніки, було здійснено розмінування певних ділянок.

"Наші штурмові підрозіли просунулися вперед доволі неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій, але все марно. Для нас це має символічне значення, принциповий момент і деяке покращення нашого тактичного положення. Це яскравий приклад локального успіху", - сказав Шершень.

Водночас, як повідомив УП прес-офіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ярослав Чепурний, звільнення територій під Красногорівкою – заслуга миколаївських десантників із цієї бригади.