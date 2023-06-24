Силы обороны освободили территории под Красногоровкой, оккупированные с 2014 года

Силы обороны освободили территории под Красногоровкой в Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ярослав Чепурной в комментарии УП

Дословно: "На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой в Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

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Движение наших сил продолжается".

Детали: Вместе с тем, представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона рассказал, что украинские военные освободили несколько позиций врага под Красногоровкой около недели назад.

Прямая речь Шершня: "Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения в результате хорошо спланированного контрвыпада завладели несколькими позициями, которые удерживались (оккупантами - ред.) с 2014 года. Это уже так называемая территория "ДНР", под самым Донецком. Сейчас можем говорить и об этом. Новость опоздала на неделю из определенных тактических соображений".

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Больше деталей: По его словам, под Красногоровкой Силы обороны провели имитацию действий, также была поддержка артиллерии и тяжелой техники, было осуществлено разминирование определенных участков.

"Наши штурмовые подразделения продвинулись вперед довольно неожиданно для врага. И в течение недели враг принимает все меры, чтобы выбить нас с этих позиций, но все тщетно. Для нас это имеет символическое значение, принципиальный момент и некоторое улучшение нашего тактического положения. Это яркий пример локального успеха", - сказал Шершень.

В то же время, как сообщил УП пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ярослав Чепурной, освобождение территорий под Красногоровкой – заслуга николаевских десантников из этой бригады.