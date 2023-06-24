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Залужний поговорив з Міллі: Операція триває згідно з планом

Ірина БалачукСубота, 24 червня 2023, 18:12
Залужний поговорив з Міллі: Операція триває згідно з планом
Фото ілюстративне з Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої обговорив ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом".

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Деталі: Він додав, що також повідомив Міллі про потреби Збройних Сил України у певних видах озброєння та засобах розмінування.

"Домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти. Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором", − підсумував Залужний.

Для довідки: Розмова відбулася в той час коли в Росії активно розгортається конфлікт між ПВК "Вагнер" і владою.

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Теми: ЗалужнийСШАвійна
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