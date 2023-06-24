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Залужный поговорил с Милли: Операция продолжается согласно плану

Ирина БалачукСуббота, 24 июня 2023, 18:12
Залужный поговорил с Милли: Операция продолжается согласно плану
Фото иллюстративное из Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, во время которого обсудил ситуацию на фронте и потребности ВСУ.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Подробно обсудили ситуацию на всех участках фронта. Рассказал о наступательных и оборонительных действиях наших подразделений. Сообщил, что операция продолжается согласно плану".

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Детали: Он добавил, что также сообщил Милли о потребностях Вооруженных Сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования.

"Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором", − подытожил Залужный.

Для справки: Разговор состоялся в то время когда в России активно разворачивается конфликт между ЧВК "Вагнер" и властями.

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Темы: ЗалужныйСШАвойна
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