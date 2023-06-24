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Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках на сході – Маляр

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 19:55
Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках на сході – Маляр
Фото: Getty Images

Сили оборони на сході України в суботу розпочали наступ на декількох напрямках одночасно.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.

У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед".

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Деталі: За словами Маляр, на Куп’янському, Лиманському й Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалося просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли".

На півдні на всіх напрямках наступу тривають важкі бої.

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"Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки", - зазначила Маляр.

Теми: контрнаступдеокупаціяМіноборонивійна
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