Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках на сході – Маляр

Сили оборони на сході України в суботу розпочали наступ на декількох напрямках одночасно.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.

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У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед".

Деталі: За словами Маляр, на Куп’янському, Лиманському й Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалося просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли".

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На півдні на всіх напрямках наступу тривають важкі бої.

"Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки", - зазначила Маляр.