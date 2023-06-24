Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках на сході – Маляр

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 19:55
Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках на сході – Маляр
Фото: Getty Images

Сили оборони на сході України в суботу розпочали наступ на декількох напрямках одночасно.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.

Реклама:

У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед".

Деталі: За словами Маляр, на Куп’янському, Лиманському й Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалося просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли".

ВІДЕО ДНЯ

На півдні на всіх напрямках наступу тривають важкі бої.

"Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки", - зазначила Маляр.

Теми: контрнаступдеокупаціяМіноборонивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Наступні 24 години будуть вирішальними для Путіна – CNN
Заколот в РФ застав зненацька західних посадовців – CNN
Вокзали Ростова переповнені людьми, не вистачає квитків – росЗМІ
Байден поговорив про ситуацію в РФ із Шольцом, Макроном і Сунаком
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: