Силы обороны начали наступление на нескольких направлениях на востоке – Маляр
Силы обороны на востоке Украины в субботу начали наступление на нескольких направлениях одновременно.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram
Дословно: "Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно.
В направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед".
Детали: По словам Маляр, на Купянском, Лиманском и Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы.
На юге на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои.
"Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники", - отметила Маляр.