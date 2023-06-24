Силы обороны начали наступление на нескольких направлениях на востоке – Маляр

Силы обороны на востоке Украины в субботу начали наступление на нескольких направлениях одновременно.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

Реклама:

В направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед".

Детали: По словам Маляр, на Купянском, Лиманском и Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы.

ВИДЕО ДНЯ

На юге на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои.

"Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники", - отметила Маляр.