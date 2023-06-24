Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны начали наступление на нескольких направлениях на востоке – Маляр

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 19:55
Силы обороны начали наступление на нескольких направлениях на востоке – Маляр
Фото: Getty Images

Силы обороны на востоке Украины в субботу начали наступление на нескольких направлениях одновременно.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

В направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед".

Реклама:

Детали: По словам Маляр, на Купянском, Лиманском и Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы.

На юге на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои.

ВИДЕО ДНЯ

"Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники", - отметила Маляр.

Темы: контрнаступлениедеоккупацияМиноборонывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН

Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности

Зеленский провел расширенную Ставку: первый вопрос - защита АЭС

Глава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT

видео, фотоСверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта

Все новости...
Следующие 24 часа будут решающими для Путина – CNN
"Вагнеровцы" заблокировали полицейских в отделах полиции Ростова – СМИ
В Ростове на вокзалах толпы людей, не хватает билетов – росСМИ
Байден поговорил о ситуации в РФ с Шольцом, Макроном и Сунаком
Последние новости
14:50
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
14:44
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
14:41
фотоТелескоп Уэбба показал результат столкновения двух древних галактик
14:21
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
14:20
КСУ признал неконституционными положения Таможенного кодекса в части санкций за контрабанду
14:17
Показатели из счетчика Гейгера и пес Протон: как украинцы реагируют на угрозу теракта на ЗАЭС
14:02
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
13:56
На Черниговщине запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом
13:38
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
13:35
Из-за жары резко увеличилось потребление электроэнергии: в "Укрэнерго" призывают к экономии
Все новости...
Реклама: