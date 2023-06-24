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У Бєлгородській області на підприємство скинули вибухівку – губернатор

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 22:11
У Бєлгородській області на підприємство скинули вибухівку – губернатор
Шебекіно Бєлгородської області, Google maps

У Шебекіно Бєлгородської області на одне з промислових підприємств із безпілотника скинули вибуховий пристрій, заявив губернатор.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно: "У Шебекіно з БПЛА скинуто вибуховий пристрій на одне з промислових підприємств.

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Постраждалих немає. Є невеликий осередок займання. Пожежні розрахунки вже прибули на місце для ліквідації наслідків".

Теми: Росіябезпілотникивибух
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