У Бєлгородській області на підприємство скинули вибухівку – губернатор

У Шебекіно Бєлгородської області на одне з промислових підприємств із безпілотника скинули вибуховий пристрій, заявив губернатор.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно: "У Шебекіно з БПЛА скинуто вибуховий пристрій на одне з промислових підприємств.

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Постраждалих немає. Є невеликий осередок займання. Пожежні розрахунки вже прибули на місце для ліквідації наслідків".