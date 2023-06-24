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В Белгородской области на предприятие сбросили взрывчатку – губернатор

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 22:11
В Белгородской области на предприятие сбросили взрывчатку – губернатор
Шебекино Белгородской области, Google maps

В Шебекино Белгородской области на одно из промышленных предприятий с беспилотника сбросили взрывное устройство, заявил губернатор.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Дословно: "В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий.

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Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий".

Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
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