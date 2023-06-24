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Росіяни обстріляли Нікопольщину, є загиблий

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 22:18
Росіяни обстріляли Нікопольщину, є загиблий
Нікополь, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Нікопольщини у суботу загинув 71-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "За сьогодні ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії.

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Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 3 обʼєкти, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід й лінії електропередач. В результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік".

Деталі: Також Лукашук повідомив, що було дві атаки по Покровській громаді, обійшлося без жертв.

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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