Росіяни обстріляли Нікопольщину, є загиблий

Внаслідок обстрілу росіянами Нікопольщини у суботу загинув 71-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "За сьогодні ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії.

Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 3 обʼєкти, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід й лінії електропередач. В результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік".

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Деталі: Також Лукашук повідомив, що було дві атаки по Покровській громаді, обійшлося без жертв.