Росіяни обстріляли Нікопольщину, є загиблий
Субота, 24 червня 2023, 22:18
Внаслідок обстрілу росіянами Нікопольщини у суботу загинув 71-річний чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram
Дослівно: "За сьогодні ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії.
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Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 3 обʼєкти, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід й лінії електропередач. В результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік".
Деталі: Також Лукашук повідомив, що було дві атаки по Покровській громаді, обійшлося без жертв.