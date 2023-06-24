Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Нікопольщину, є загиблий

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 22:18
Росіяни обстріляли Нікопольщину, є загиблий
Нікополь, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Нікопольщини у суботу загинув 71-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "За сьогодні ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Двічі обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії.

Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 3 обʼєкти, 7 господарчих споруд, легковик, газопровід й лінії електропередач. В результаті обстрілів загинув 71-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: Також Лукашук повідомив, що було дві атаки по Покровській громаді, обійшлося без жертв.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВ окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза

НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували

фото Перуки, кувалда, злитки золота і багато ікон − росЗМІ показали фото нібито з будинку Пригожина

Силовики штурмували Шевченківський суд, підозрюваний підірвав себе – МВС

фотоХамам, бар і косметолог − ЗМІ дізналися про розкіш бронепоїзда, яким їздить Путін

Кремль звільнив очільника головного рупора пропаганди

Усі новини...
Нікополь
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, поранили жінку
Через підрив Каховської ГЕС біля Нікополя просіла залізниця: скасовано поїзди
Вночі над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий "Шахед" – ОВА
Останні новини
00:18
Над Миколаївщиною знищено 8 ворожих БпЛА – ПК "Південь"
23:56
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
23:43
фото, відеоВ окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза
23:31
відео Президент Португалії знепритомнів через спеку
23:22
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
23:01
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
22:41
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
22:31
відеоВибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
22:29
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
22:07
фото Перуки, кувалда, злитки золота і багато ікон − росЗМІ показали фото нібито з будинку Пригожина
Усі новини...
Реклама: