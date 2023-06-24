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Россияне обстреляли Никопольщину, есть погибший

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 22:18
Россияне обстреляли Никопольщину, есть погибший
Никополь, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами Никопольщины в субботу погиб 71-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Дословно: "За сегодня враг четыре раза обстрелял Никопольщину. Дважды обстрелял Никополь из ствольной артиллерии.

Повреждены 6 частных жилых домов, 3 объекта, 7 хозяйственных построек, легковушка, газопровод и линии электропередач. В результате обстрелов погиб 71-летний мужчина".

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Детали: Также Лукашук сообщил, что было две атаки по Покровской громаде, обошлось без жертв.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
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