Россияне обстреляли Никопольщину, есть погибший
Суббота, 24 июня 2023, 22:18
В результате обстрела россиянами Никопольщины в субботу погиб 71-летний мужчина.
Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram
Дословно: "За сегодня враг четыре раза обстрелял Никопольщину. Дважды обстрелял Никополь из ствольной артиллерии.
Повреждены 6 частных жилых домов, 3 объекта, 7 хозяйственных построек, легковушка, газопровод и линии электропередач. В результате обстрелов погиб 71-летний мужчина".
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Детали: Также Лукашук сообщил, что было две атаки по Покровской громаде, обошлось без жертв.
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