"Это все, пацаны, Слава Украине": оккупанты убили двух несовершеннолетних украинских партизан в Бердянске
В оккупированном Бердянске убили двух несовершеннолетних украинских партизан. По данным украинского омбудсмена, перед смертью они уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского
Источник: Рогов в Телеграм, Бердянск сегодня, Медийная инициатива за права человека и их координатор Ольга Решетилова в Facebook, "Служба розыска детей Магнолия", омбудсмен Дмитрий Лубинец
Детали: Оккупанты заявили, что убили двух подростков, которых они называют "террористами и боевиками".
Детали: Рогов также заявил, что один из погибших - Тигран Оганнисян, которого ранее задерживали за антироссийскую деятельность.
Телеграмм-канал "Бердянск сегодня" сообщил, что информация об убийстве Тиграна, скорее всего, правдивая.
Обновлено: Правозащитники пытаются понять, что действительно произошло. По их данным, дела подростков расследовали в оккупированном Бердянске, оккупационная российская власть решила передавать дела в суд.
Следователи давили на ребят и их родственников.
В соцсетях появилось видео, которое, очевидно, записывал Тигран. На нем он с автоматом и в тактических перчатках.
Вероятно, Оганнисян сообщает, что они ликвидировали двух российских оккупантов.
На видео он говорит: "Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!"
Решетилова рассказала, что несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось сбежать.
По ее данным, днем перед убийством ребята отметились в оккупационной полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним.
Тигран был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать день рождения Никиты. Никите сегодня, 25 июня, должно было исполниться 17 лет.
Координатор отмечает, что наблюдают много несовпадения в фактах, времени, одежде.
Прямая речь Решетиловой: "Тел ребят родители еще не видели. Зато родных со вчерашнего (24 июня - ред.) вечера мучают допросами и обысками.
Это дает основания ставить под сомнение основную версию следкома РФ о нападении на полицейских. По крайней мере родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео - это постановка для того, чтобы убить ребят".
Больше деталей: Омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил убийство подростков.
Он уточнил, что ребята и их семьи подвергались преследованию. Впоследствии одного из них, Тиграна Оганнисяна, похитили из дома. Его жестоко допрашивали и подвергали пыткам с применением электрического тока.
Прямая речь Лубинца: "Оганнисян и Ханганов, вступили в бой с оккупантами.
Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборациониста-полицейского".
Напомним: 24 мая 2023 года двое подростков Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, оба 2006 года рождения, во временно оккупированном Бердянске получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозило заключение на срок от 10 до 20 лет.
Европарламент принял резолюцию с осуждением действий российских структур, которые применили пытки и возбудили уголовные производства против украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.