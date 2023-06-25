"Это все, пацаны, Слава Украине": оккупанты убили двух несовершеннолетних украинских партизан в Бердянске

В оккупированном Бердянске убили двух несовершеннолетних украинских партизан. По данным украинского омбудсмена, перед смертью они уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского

Источник: Рогов в Телеграм, Бердянск сегодня, Медийная инициатива за права человека и их координатор Ольга Решетилова в Facebook, "Служба розыска детей Магнолия", омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Оккупанты заявили, что убили двух подростков, которых они называют "террористами и боевиками".

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Детали: Рогов также заявил, что один из погибших - Тигран Оганнисян, которого ранее задерживали за антироссийскую деятельность.

Телеграмм-канал "Бердянск сегодня" сообщил, что информация об убийстве Тиграна, скорее всего, правдивая.

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Обновлено: Правозащитники пытаются понять, что действительно произошло. По их данным, дела подростков расследовали в оккупированном Бердянске, оккупационная российская власть решила передавать дела в суд.

Следователи давили на ребят и их родственников.

В соцсетях появилось видео, которое, очевидно, записывал Тигран. На нем он с автоматом и в тактических перчатках.

Вероятно, Оганнисян сообщает, что они ликвидировали двух российских оккупантов.

На видео он говорит: "Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!"

Решетилова рассказала, что несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось сбежать.

По ее данным, днем перед убийством ребята отметились в оккупационной полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним.

Тигран был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать день рождения Никиты. Никите сегодня, 25 июня, должно было исполниться 17 лет.

Координатор отмечает, что наблюдают много несовпадения в фактах, времени, одежде.

Прямая речь Решетиловой: "Тел ребят родители еще не видели. Зато родных со вчерашнего (24 июня - ред.) вечера мучают допросами и обысками.

Это дает основания ставить под сомнение основную версию следкома РФ о нападении на полицейских. По крайней мере родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео - это постановка для того, чтобы убить ребят".

Больше деталей: Омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил убийство подростков.

Он уточнил, что ребята и их семьи подвергались преследованию. Впоследствии одного из них, Тиграна Оганнисяна, похитили из дома. Его жестоко допрашивали и подвергали пыткам с применением электрического тока.

Прямая речь Лубинца: "Оганнисян и Ханганов, вступили в бой с оккупантами.

Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборациониста-полицейского".

Напомним: 24 мая 2023 года двое подростков Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, оба 2006 года рождения, во временно оккупированном Бердянске получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозило заключение на срок от 10 до 20 лет.

Европарламент принял резолюцию с осуждением действий российских структур, которые применили пытки и возбудили уголовные производства против украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.