Німеччина до кінця року передасть Україні ще 45 зенітних установок Gepard

Німеччина у співпраці зі Сполученими Штатами до кінця року має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard для зміцнення її протиповітряної оборони.

Про це в інтерв’ю Welt am Sonntag заявив керівник Ситуаційного центру з питань Україні при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінг.

За інформацією видання, наразі ФРН уже передала Україні 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

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"Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США", – сказав Фройдінг.

В інтерв’ю Welt am Sonntag бригадний генерал Бундесверу заявив, що вважає протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі української армії.

"Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на все це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні!" – сказав Фрейдінг.

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Також він нагадав, що Німеччина до кінця 2023 року передасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, які мають "майже 100-відсоткову влучність", і ще чотири – наступного року.

Раніше стало відомо, що американська компанія Global Military Products отримала від Пентагону контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.