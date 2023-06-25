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Німеччина до кінця року передасть Україні ще 45 зенітних установок Gepard

"Європейська правда"Неділя, 25 червня 2023, 08:50

Німеччина у співпраці зі Сполученими Штатами до кінця року має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard для зміцнення її протиповітряної оборони.

Про це в інтерв’ю Welt am Sonntag заявив керівник Ситуаційного центру з питань Україні при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінг.

За інформацією видання, наразі ФРН уже передала Україні 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

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"Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США", – сказав Фройдінг.

В інтерв’ю Welt am Sonntag бригадний генерал Бундесверу заявив, що вважає протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі української армії.

"Ми робимо все, що можемо. Але, незважаючи на все це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні!" – сказав Фрейдінг.

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Також він нагадав, що Німеччина до кінця 2023 року передасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, які мають "майже 100-відсоткову влучність", і ще чотири – наступного року.

Раніше стало відомо, що американська компанія Global Military Products отримала від Пентагону контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.

Теми: Німеччиназброя
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