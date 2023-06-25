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Германия до конца года передаст Украине еще 45 зенитных установок Gepard

"Европейская правда"Воскресенье, 25 июня 2023, 08:50

Германия в сотрудничестве с Соединенными Штатами до конца года намерена передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard для укрепления ее противовоздушной обороны.

Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил руководитель Ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны, бригадный генерал Кристиан Фройдинг.

По информации издания, на данный момент ФРГ уже передала Украине 34 установки Gepard, еще 15 будут доставлены в ближайшие недели.

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"Кроме того, мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США", – сказал Фройдинг.

В интервью Welt am Sonntag бригадный генерал Бундесвера заявил, что считает противовоздушную оборону ключевым слабым местом в нынешнем контрнаступлении украинской армии.

"Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на все это, имеет ли Украина достаточную противоракетную оборону? Однозначно нет!" – сказал Фрейдинг.

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Также он напомнил, что Германия до конца 2023 года передаст Украине еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, которые имеют "почти 100-процентную точность", и еще четыре – в следующем году.

Ранее стало известно, что американская компания Global Military Products получила от Пентагона контракт на более 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.

Темы: Германияоружие
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