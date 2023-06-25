У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО

Чернівецька районна рада звернулася до президента та Міноборони щодо зловживань командира 92 обТрО підполковника Олександра Марича. "За" проголосували 31 депутат райради.

Джерело: депутат районної ради, військовослужбовець Артем Жук у Facebook

Деталі: Зазначається, що депутати одноголосно підтримали звернення до Міністерства оборони, Головнокомандувача, Командувача Сил територіальної оборони та інших відомств щодо зловживань командуванням 92-го обТрО 107-ї ОБрТрО РУ "ЗАХІД".

Керівництво 92-го обТрО звинувачують у порушенні Статуту, КУпАП, КК тощо.

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Військові скаржаться, що підполковник Олександр Марич нібито перебуває у стосунках з лейтенанткою, і вони обоє "упередженого ставляться до окремих офіцерів та солдатів, безпідставно їх звинувачують в невиконанні команд, ігнорують нагальні окремі питання особового складу, проявляють особисту неприязнь".

Через це, пише Жук, основні офіцери управління батальйоном від березня усунуті від посад або переведені в інші формування.

Військові зазначають, що атмосфера в ТрО призводить до відсутності мотивації до служби, тому більшість військових звільняються або переводяться.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Жука: З перших днів створення батальйону командир батальйону підполковник Марич О.В. фактично усунувся від виконання найбільш важливих командирських завдань і функцій...

Свідомо ігнорує розгляд рапортів переважної більшості військовослужбовців батальйону щодо законних відпусток або медичних обстежень, також не розглядає своєчасно іншу документацію...

Обслуговування, запчастини, ремонт автотранспорту здійснюється за кошти військовослужбовців, волонтерів...".

Більше деталей: Комбата звинувачують також у маніпуляціях та підробленні документів щодо продовольства батальйону.

Також Жук пише, що службові розслідування затягуються через керівництво обТрО, а своєчасна медична допомога забороняється.