Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 09:21
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
українські військові, ФОТО: GETTY

Чернівецька районна рада звернулася до президента та Міноборони щодо зловживань командира 92 обТрО підполковника Олександра Марича. "За" проголосували 31 депутат райради.

Джерело: депутат районної ради, військовослужбовець Артем Жук у Facebook

Деталі: Зазначається, що депутати одноголосно підтримали звернення до Міністерства оборони, Головнокомандувача, Командувача Сил територіальної оборони та інших відомств щодо зловживань командуванням 92-го обТрО 107-ї ОБрТрО РУ "ЗАХІД".

Керівництво 92-го обТрО звинувачують у порушенні Статуту, КУпАП, КК тощо.

Реклама:

Військові скаржаться, що підполковник Олександр Марич нібито перебуває у стосунках з лейтенанткою, і вони обоє "упередженого ставляться до окремих офіцерів та солдатів, безпідставно їх звинувачують в невиконанні команд, ігнорують нагальні окремі питання особового складу, проявляють особисту неприязнь".

Через це, пише Жук, основні офіцери управління батальйоном від березня усунуті від посад або переведені в інші формування.

Військові зазначають, що атмосфера в ТрО призводить до відсутності мотивації до служби, тому більшість військових звільняються або переводяться.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Жука: З перших днів створення батальйону командир батальйону підполковник Марич О.В. фактично усунувся від виконання найбільш важливих командирських завдань і функцій...

Свідомо ігнорує розгляд рапортів переважної більшості військовослужбовців батальйону щодо законних відпусток або медичних обстежень, також не розглядає своєчасно іншу документацію...

Обслуговування, запчастини, ремонт автотранспорту здійснюється за кошти військовослужбовців, волонтерів...".

Більше деталей: Комбата звинувачують також у маніпуляціях та підробленні документів щодо продовольства батальйону.

Також Жук пише, що службові розслідування затягуються через керівництво обТрО, а своєчасна медична допомога забороняється.

Теми: ЧернівціЧернівецька областьЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: За день маємо просування на всіх напрямках

Стрілянина в аеропорту Кишинева: влада каже про двох жертв

Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Уряд призначив Думу головою АРМА

МАПАЗаворушення у Франції: понад 800 затримань, кілька міст запроваджують комендантську годину

Зеленський збирав Ставку: Підсилюємо північний напрямок

Усі новини...
Чернівці
СБУ викрила на держзраді жителя Буковини
Понад 20 храмів УПЦ МП в Чернівцях позбавили землі
У Чернівцях побили єпископа УПЦ МП, якого раніше заскочили з 17-річним хористом
Останні новини
20:56
Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення
20:52
ЗМІ: Європейські лідери неформально обговорили шляхи подальшого розширення ЄС
20:42
Як убезпечити себе, якщо ви перебували у воді на затоплених територіях: 3 правила
20:42
Біля кордону Польщі з Калінінградом знайшли загадкову повітряну кулю
20:38
відеоЗеленський: За день маємо просування на всіх напрямках
20:34
Продажі флагманських смартфонів Apple і Samsung у РФ впали до рівня 2013 року
20:26
США поки не можуть точно визначити місцезнаходження Пригожина – Білий дім
20:23
відеоЗеленський в річницу звільнення Зміїного: Українці сильніші, ніж хтось думає
20:22
Прем'єр Грузії назвав Орбана "справжнім другом"
20:17
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: