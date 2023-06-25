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В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 09:21
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
украинские военные, ФОТО: GETTY

Черновицкий районный совет обратился к президенту и Минобороны относительно злоупотреблений командира 92 обТрО подполковника Александра Марича. "За" проголосовали 31 депутат райсовета.

Источник: депутат районного совета, военнослужащий Артем Жук в Facebook

Детали: Отмечается, что депутаты единогласно поддержали обращение в Министерство обороны, Главнокомандующего, Командующего силами территориальной обороны и других ведомств относительно злоупотреблений командованием 92-го обТрО 107-й ОБрТрО РУ "ЗАПАД".

Руководство 92-го обТрО обвиняют в нарушении Устава, КУоАП, УК и тому подобное.

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Военные жалуются, что подполковник Александр Марич якобы находится в отношениях с лейтенанткой, и они оба "предвзятого относятся к отдельным офицерам и солдатам, безосновательно их обвиняют в невыполнении команд, игнорируют насущные отдельные вопросы личного состава, проявляют личную неприязнь".

Из-за этого, пишет Жук, основные офицеры управления батальоном с марта отстранены от должностей или переведены в другие формирования.

Военные отмечают, что атмосфера в ТрО приводит к отсутствию мотивации к службе, поэтому большинство военных увольняются или переводятся.

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Прямая речь Жука: С первых дней создания батальона командир батальона подполковник Марич А.В. фактически устранился от выполнения наиболее важных командирских задач и функций...

Сознательно игнорирует рассмотрение рапортов подавляющего большинства военнослужащих батальона относительно законных отпусков или медицинских обследований, также не рассматривает своевременно другую документацию...

Обслуживание, запчасти, ремонт автотранспорта осуществляется за счет военнослужащих, волонтеров...".

Больше деталей: Комбата обвиняют также в манипуляциях и подделке документов по продовольствию батальона.

Также Жук пишет, что служебные расследования затягиваются из-за руководства обТрО, а своевременная медицинская помощь запрещается.

Темы: ЧерновцыЧерновицкая областьВооруженные силывойна
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