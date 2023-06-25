Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 09:21
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
украинские военные, ФОТО: GETTY

Черновицкий районный совет обратился к президенту и Минобороны относительно злоупотреблений командира 92 обТрО подполковника Александра Марича. "За" проголосовали 31 депутат райсовета.

Источник: депутат районного совета, военнослужащий Артем Жук в Facebook

Детали: Отмечается, что депутаты единогласно поддержали обращение в Министерство обороны, Главнокомандующего, Командующего силами территориальной обороны и других ведомств относительно злоупотреблений командованием 92-го обТрО 107-й ОБрТрО РУ "ЗАПАД".

Реклама:

Руководство 92-го обТрО обвиняют в нарушении Устава, КУоАП, УК и тому подобное.

Военные жалуются, что подполковник Александр Марич якобы находится в отношениях с лейтенанткой, и они оба "предвзятого относятся к отдельным офицерам и солдатам, безосновательно их обвиняют в невыполнении команд, игнорируют насущные отдельные вопросы личного состава, проявляют личную неприязнь".

Из-за этого, пишет Жук, основные офицеры управления батальоном с марта отстранены от должностей или переведены в другие формирования.

ВИДЕО ДНЯ

Военные отмечают, что атмосфера в ТрО приводит к отсутствию мотивации к службе, поэтому большинство военных увольняются или переводятся.

Прямая речь Жука: С первых дней создания батальона командир батальона подполковник Марич А.В. фактически устранился от выполнения наиболее важных командирских задач и функций...

Сознательно игнорирует рассмотрение рапортов подавляющего большинства военнослужащих батальона относительно законных отпусков или медицинских обследований, также не рассматривает своевременно другую документацию...

Обслуживание, запчасти, ремонт автотранспорта осуществляется за счет военнослужащих, волонтеров...".

Больше деталей: Комбата обвиняют также в манипуляциях и подделке документов по продовольствию батальона.

Также Жук пишет, что служебные расследования затягиваются из-за руководства обТрО, а своевременная медицинская помощь запрещается.

Темы: ЧерновцыЧерновицкая областьВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Черновцы
В Черновцах патрульные помогли беременной женщине добраться до роддома
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: