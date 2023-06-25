Розвідка Британії: ЗСУ досягають тактичного прогресу на ключових напрямках

Міноборони Британії оцінило наступальні операції українських військ на трьох ключових напрямках як такі, що мають поступовий, але впевнений тактичний прогрес.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики відзначили, що останніми днями українські війська перегрупувалися і знову проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

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Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони, зазначили у відомстві. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках.

У Луганській області, підкреслили у Міноборони Британії, російські війська доклали значних зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Їхні дії, ймовірно, відображають продовження наказів російського вищого керівництва переходити в наступ за будь-якої можливості.

Росія досягла у цьому районі деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву російських військ, констатували британські аналітики.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив цього тижня, що для успішного контрнаступу збройним силам необхідно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК, щоб покінчити з російським домінуванням у повітрі.

У той самий час на тлі контранступу комітет Палати представників США закликав Байдена надати ATACMS Україні.