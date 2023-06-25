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Розвідка Британії: ЗСУ досягають тактичного прогресу на ключових напрямках

"Європейська правда"Неділя, 25 червня 2023, 09:55
Розвідка Британії: ЗСУ досягають тактичного прогресу на ключових напрямках
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ, ФОТО З FACEBOOK ОК "ПІВДЕНЬ"

Міноборони Британії оцінило наступальні операції українських військ на трьох ключових напрямках як такі, що мають поступовий, але впевнений тактичний прогрес. 

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики відзначили, що останніми днями українські війська перегрупувалися і знову проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони, зазначили у відомстві. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках.

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У Луганській області, підкреслили у Міноборони Британії, російські війська доклали значних зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Їхні дії, ймовірно, відображають продовження наказів російського вищого керівництва переходити в наступ за будь-якої можливості. 

Росія досягла у цьому районі деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву російських військ, констатували британські аналітики.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив цього тижня, що для успішного контрнаступу збройним силам необхідно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК, щоб покінчити з російським домінуванням у повітрі.

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У той самий час на тлі контранступу комітет Палати представників США закликав Байдена надати ATACMS Україні.

Теми: Збройні силивійнадеокупація
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