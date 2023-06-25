Росіяни за добу атакували 9 українських областей, є загиблі

Протягом суботи-неділі росіяни обстріляли дев'ять областей України, серед цивільних є загиблі й поранені.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів, із мінометів та АГС, по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Великописарівська, Шалигинська, Ворожбянська, Новослобідська. Попередньо — без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних громад. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Свеська, Есманська, Дружбівська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади. Великописарівська громада: пошкоджено шість приватних житлових будинків, два господарські приміщення, трансформатор РЕС. Білопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири житлові будинки.

Запорізька: вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств. На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч. Рашисти здійснили 71 обстрілів по території 23 населених пунктів Запорізької області: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівка та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах. Вже додалося 15 руйнувань житлових будівель та іншого майна місцевих жителів. На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних — 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.

Дніпропетровщина: за день ворог двічі цілив по Нікополю з важкої артилерії. Під час одного з цих обстрілів загинув чоловік. У місті є руйнування. З артилерії бив агресор і по Покровській громаді. На щастя, без жертв. Також у Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка, мінно-вибухова травма. У місті пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід. З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють. 20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Дісталося Великомихайлівській громаді. На щастя, місцевих не зачепило. Уціліли і їхні оселі.

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Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки та Чугунівка. На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Вчора ворог обстріляв с. Кругляківка Куп'янського району. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. У м. Південне Харківського району хлопчик 7 років на подвір'ї знайшов вибухонебезпечний предмет та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав осколкові поранення та був госпіталізований, стан - середньої тяжкості.

Луганщина: ворог не досягає успіху на землі, тому продовжує нищити населені пункти поблизу лінії фронту. Майже щодня по Білогорівці відпрацьовує російська авіація і артилерія. Дісталося вчора також Невському і маленьким населеним пунктам навколо нього. За добу противник здійснив 118 обстріли (511 снарядів).

Донеччина: минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів населених пунктів області. Під обстрілами — 6 населених пунктів: Авдіївка, Вугледар, Торецьк, смт Щербинівка, с.Катеринівка, с.Соловйове Пошкоджено 5 житлових будинків, 4 цивільні автомобілі, 4 торгові павільйони, господарська споруда, крамниця. За добу по області: 1 загиблий, 2 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 59 обстрілів (253 снаряди). російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області. Через російську агресію дві людини дістали поранення. Вранці в неділю ще одна людина була вбита у Херсоні.