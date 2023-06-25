Россияне за сутки атаковали 9 украинских областей, есть погибшие

В течение субботы-воскресенья россияне обстреляли девять областей Украины, среди гражданских есть погибшие и раненые.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов, из минометов и АГС, по Черниговскому и Новгород-Северскому районам. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 8 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрелам подверглись Эсманская, Великописаревская, Шалыгинская, Ворожбянская, Новослободская. Предварительно - без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела пограничных общин. Зафиксировано 204 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Свесская, Эсманская, Дружбовская, Зноб-Новгородская и Великописаревская громады. Великописаревская громада: повреждены шесть частных жилых домов, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС. Белопольская громада: в результате одного из обстрелов повреждены четыре жилых дома.

Запорожская: ночью враг атаковал пригород областного центра. Попадание произошло на открытых территориях, в том числе в одно из местных предприятий. К счастью, людей не задело. Повреждены припаркованные грузовики и сооружения рядом. Рашисты совершили 71 обстрел по территории 23 населенных пунктов Запорожской области: атаковал с БПЛА Ольговское и Плавни, с РСЗО Темировка и Левадное, нанес 65 артударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Пятихатках и других прифронтовых селах. Уже добавилось 15 разрушений жилых зданий и другого имущества местных жителей. К сожалению, травмы во время вражеских ударов получили двое гражданских - 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки.

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Днепропетровщина: за день враг дважды целился по Никополю из тяжелой артиллерии. Во время одного из этих обстрелов погиб мужчина. В городе есть разрушения. Из артиллерии бил агрессор и по Покровской громаде. К счастью, без жертв. Также в Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина, минно-взрывная травма. В городе повреждены 3 частных дома и газопровод. Из тяжелой артиллерии бил враг и по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Там последствия уточняют. 20 боеприпасов оккупационные войска выпустили и по Синельниковскому району. Досталось Великомихайловской громаде. К счастью, местных не задело. Уцелели и их дома.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окоп, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Бочковое, Бударки и Чугуновка. На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

Вчера враг обстрелял с. Кругляковка Купянского района. Ранения получил 49-летний гражданский мужчина. В г. Южное Харьковского района мальчик 7 лет во дворе нашел взрывоопасный предмет и ударил им по стене. В результате взрыва мальчик получил осколочные ранения и был госпитализирован, состояние - средней тяжести.

Луганщина: враг не достигает успеха на земле, поэтому продолжает уничтожать населенные пункты вблизи линии фронта. Почти ежедневно по Белогоровке отрабатывает российская авиация и артиллерия. Досталось вчера также Невскому и маленьким населенным пунктам вокруг него. За сутки противник совершил 118 обстрелов (511 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки враг совершил 10 обстрелов населенных пунктов области. Под обстрелами - 6 населенных пунктов: Авдеевка, Угледар, Торецк, пгт Щербиновка, с.Катериновка, с.Соловьево Повреждены 5 жилых домов, 4 гражданских автомобиля, 4 торговых павильона, хозяйственная постройка, магазин. За сутки по области: 1 погибший, 2 раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 59 обстрелов (253 снаряда). российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения. Утром в воскресенье еще один человек был убит в Херсоне.