Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт

У Білогородці на Київщині поліція запобігла порушенню громадського порядку під час переходу парафій з УПЦ МП до ПЦУ.

Джерело: поліція Київської області

місце конфлікту біля храму в Білогородці, фото поліції

Дослівно: "25 червня, близько 10 години, правоохоронці Бучанського управління поліції забезпечували громадський порядок у Білогородській громаді, де триває процедура переходу вірян з УПЦ до ПЦУ.

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Між сторонами виник конфлікт, подальшого розвитку якого поліцейським вдалося не допустити".

Деталі: Правоохоронці доставили до територіального підрозділу для складання адміністративних матеріалів трьох осіб.

За фактами дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП) та злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП) працівники поліції склали щодо правопорушників протоколи. Наразі всі троє відпущені додому.