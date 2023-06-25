Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
В Белогородке Киевской области полиция предотвратила нарушение общественного порядка во время перехода приходов из УПЦ МП в ПЦУ.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "25 июня, около 10 часов, правоохранители Бучанского управления полиции обеспечивали общественный порядок в Белогородской общине, где продолжается процедура перехода верующих из УПЦ в ПЦУ.
Между сторонами возник конфликт, дальнейшего развития которого полицейским удалось не допустить".
Детали: Правоохранители доставили в территориальное подразделение для составления административных материалов трех человек.
По фактам мелкого хулиганства (ст. 173 КУоАП) и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП) работники полиции составили в отношении правонарушителей протоколы. Сейчас все трое отпущены домой.