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Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 16:32
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
место конфликта возле храма в Белогородке, фото полиции

В Белогородке Киевской области полиция предотвратила нарушение общественного порядка во время перехода приходов из УПЦ МП в ПЦУ.

Источник: полиция Киевской области

 
место конфликта возле храма в Белогородке, фото полиции

Дословно: "25 июня, около 10 часов, правоохранители Бучанского управления полиции обеспечивали общественный порядок в Белогородской общине, где продолжается процедура перехода верующих из УПЦ в ПЦУ.

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Между сторонами возник конфликт, дальнейшего развития которого полицейским удалось не допустить".

Детали: Правоохранители доставили в территориальное подразделение для составления административных материалов трех человек.

 

По фактам мелкого хулиганства (ст. 173 КУоАП) и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП) работники полиции составили в отношении правонарушителей протоколы. Сейчас все трое отпущены домой.

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Темы: Киевская областьцерковьПравославная Церковь Украиныполиция
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