Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт

В Белогородке Киевской области полиция предотвратила нарушение общественного порядка во время перехода приходов из УПЦ МП в ПЦУ.

Источник: полиция Киевской области

место конфликта возле храма в Белогородке, фото полиции

Дословно: "25 июня, около 10 часов, правоохранители Бучанского управления полиции обеспечивали общественный порядок в Белогородской общине, где продолжается процедура перехода верующих из УПЦ в ПЦУ.

Между сторонами возник конфликт, дальнейшего развития которого полицейским удалось не допустить".

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Детали: Правоохранители доставили в территориальное подразделение для составления административных материалов трех человек.

По фактам мелкого хулиганства (ст. 173 КУоАП) и злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП) работники полиции составили в отношении правонарушителей протоколы. Сейчас все трое отпущены домой.