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70% поляків вірять в успіх українського контрнаступу

"Європейська правда"Неділя, 25 червня 2023, 18:15
70% поляків вірять в успіх українського контрнаступу
фото Генштабу ЗСУ

Більшість поляків вважають, що контрнаступ Збройних сил України буде успішним, хоча значна частина вважає, що він не покладе край війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування SW Research для Rzeczpospolita.

У відповідь на запитання, чи буде успішним контрнаступ України, 22% респондентів обрали відповідь: "Так, це забезпечить перемогу України та припинення війни".

48,2% опитаних вважають, що контрнаступ буде успішним, але не завершить війну.

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12,2% респондентів не вірять в успіх контрнаступу України. 17,6% респонденти не мають думки з цього приводу.

Чоловіки частіше віддають перевагу варіанту "успіх української армії без закінчення війни", ніж жінки (55% проти 42%).  Більше половини людей (53%) віком до 24 років і трохи менший відсоток (51%) респондентів з вищою освітою вважають, що українські військові досягнуть успіху в контрнаступі, але не розв’яжуть конфлікт. Найчастіше респонденти з доходом 2000-3000 злотих (55%) вважають, що війна не закінчиться, незважаючи на успіх українського контрнаступу. Такої ж думки дотримуються майже шість із десяти людей (57%) у містах із населенням від 100 000 до 199 000 жителів.

Опитування було проведено дослідницьким агентством SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 20-21 червня 2023 року. Аналіз охопив групу з 800 користувачів Інтернету віком від 18 років.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, CNN із посиланням на джерела повідомив, що перші контрнаступальні операції України нібито мають менший успіх, ніж очікували на Заході, а російські війська виявили більшу компетентність, ніж вважалося.

Раніше цього тижня в Пентагоні, коментуючи хід контрнаступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.

Теми: Польщаконтрнаступ
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