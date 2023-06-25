70% поляков верят в успех украинского контрнаступления

Большинство поляков считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным, хотя значительная часть считает, что оно не положит конец войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita.

В ответ на вопрос, будет ли успешным контрнаступление Украины, 22% респондентов выбрали ответ: "Да, это обеспечит победу Украины и прекращение войны".

48,2% опрошенных считают, что контрнаступление будет успешным, но не завершит войну.

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12,2% респондентов не верят в успех контрнаступления Украины. 17,6% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

Мужчины чаще отдают предпочтение варианту "успех украинской армии без окончания войны", чем женщины (55% против 42%). Более половины людей (53%) в возрасте до 24 лет и чуть меньший процент (51%) респондентов с высшим образованием считают, что украинские военные достигнут успеха в контрнаступлении, но не разрешат конфликт. Чаще всего респонденты с доходом 2000-3000 злотых (55%) считают, что война не закончится, несмотря на успех украинского контрнаступления. Такого же мнения придерживаются почти шесть из десяти человек (57%) в городах с населением от 100 000 до 199 000 жителей.

Опрос был проведен исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 20-21 июня 2023 года. Анализ охватил группу из 800 пользователей Интернета в возрасте от 18 лет.

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Напомним, CNN со ссылкой на источники сообщил, что первые контрнаступательные операции Украины якобы имеют меньший успех, чем ожидали на Западе, а российские войска проявили большую компетентность, чем считалось.

Ранее на этой неделе в Пентагоне, комментируя ход контрнаступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.