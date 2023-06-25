Окупанти затримали кримських татар за національні прапори

У Білогірському районі Криму російські силовики затримали трьох кримських татар за участь в автоколоні з кримськотатарськими прапорами.

Джерело: ОВД-Инфо, Кримська солідарність

Деталі: Машини з кримськотатарськими прапорами привернули увагу поліцейських – поліція окупантів затримала Рустема Курносова, Енвера Усеінова та Ебабіля Ібрагімова.

Приводом стала участь в автоколоні з прапорами – активісти збиралися здійснити з ними сходження на скелю.

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Чоловіків доставили в ОМВС у Білогірському районі. Ібрагімова відпустили після надання пояснень, двох інших продовжували утримувати у відділі. Пізніше стало відомо, що на Курносова й Усеїнова склали протоколи за "арештною" статтею про організацію неузгодженого заходу.

Як повідомляє "Кримська солідарність", автоколона з кількох машин прямувала до підніжжя Білої Скелі, її учасники мали намір здійснити сходження з кримськотатарськими прапорами.

"Машини їхали одна за одною, але прапори були тільки на двох машинах. Гасел і закликів під час пересування не було. На місці відібрали у всіх пояснення, потім співробітник поліції сів у машину і супроводжував їх до райвідділу в Білогірську", - розповів один із активістів у коментарі "Кримській солідарності".

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Пізніше Білогірський районний суд визнав кримських татар винними в "проведенні публічного заходу без подання в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу" і призначив їм штраф у розмірі 20000 рублів.

Довідка: 26 червня відзначається День кримськотатарського прапора.