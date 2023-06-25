Оккупанты задержали крымских татар за национальные флаги

В Белогорском районе Крыма российские силовики задержали трех крымских татар за участие в автоколонне с крымскотатарскими флагами.

Источник: ОВД-Инфо, Крымская солидарность

Детали: Машины с крымскотатарскими флагами привлекли внимание полицейских — полиция оккупантов задержала Рустема Курносова, Энвера Усеинова и Эбабиля Ибрагимова.

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Поводом стало участие в автоколонне с флагами — активисты собирались совершить с ними восхождение на скалу.

Мужчин доставили в ОМВД по Белогорскому району. Ибрагимова отпустили после дачи объяснений, двух других продолжали удерживать в отделе. Позже стало известно, что на Курносова и Усеинова составили протоколы по "арестной" статье об организации несогласованного мероприятия.

Как сообщает "Крымская солидарность", автоколонна из нескольких машин направлялась к подножию Белой Скалы, ее участники намеревались совершить восхождение с крымскотатарскими флагами.

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"Машины ехали друг за другом, но флаги были только на двух машинах. Лозунгов и призывов во время передвижения не было. На месте отобрали у всех объяснения, потом сотрудник полиции сел в машину и сопроводил их до райотдела в Белогорске", — рассказал один их активистов в комментарии "Крымской солидарности".

Позже Белогорский районный суд признал крымских татар виновными в "проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" и назначил им штраф в размере 20000 рублей.

Справка: 26 июня отмечается День крымскотатарского флага.