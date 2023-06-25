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Резніков про контрнаступ: Зараз підготовча операція, цей рік стане переломним

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 21:38
Резніков про контрнаступ: Зараз підготовча операція, цей рік стане переломним
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Міністр оборони Олексій Резніков назвав нинішній контрнаступ "підготовчою операцією" й обіцяє, що він буде успішним, коли запрацює в повну силу.

Джерело: Резніков в інтерв’ю Fox news

Деталі: Міністр назвав нинішні маневри, які тривають вже третій тиждень, "підготовчою операцією", визнавши, що росіяни побудували "дуже сильні оборонні лінії".

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Він заперечив, що це є основним наступом українських військ. За словами Резнікова, коли наступ піде в повну силу, він буде успішним і "на крок ближчим до перемоги".

Міністр визнав, що попередні очікування щодо контрнаступу були "завищеними", і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх хоробрих і мотивованих бійців.

"Ми намагаємося врятувати їхні життя", – сказав Резніков. Він описав російський підхід до використання своїх військ як "м'ясорубку".

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Резніков також висловив думку, що цей рік буде переломним у війні.

Пряма мова: "Я відчуваю, що ми переможемо у цій війні, тому що ми воюємо за свою країну… Цей рік стане переломним".

Теми: Резніковконтрнаступвійна
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