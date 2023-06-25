Резников о контрнаступлении: Сейчас подготовительная операция, этот год станет переломным

Министр обороны Алексей Резников назвал нынешнее контрнаступление "подготовительной операцией" и обещает, что оно будет успешным, когда заработает в полную силу.

Источник: Резников в интервью Fox news

Детали: Министр назвал нынешние маневры, которые продолжаются уже третью неделю, "подготовительной операцией", признав, что россияне построили "очень сильные оборонительные линии".

Реклама:

Он отрицает, что это является основным наступлением украинских войск. По словам Резникова, когда наступление пойдет в полную силу, оно будет успешным и "на шаг ближе к победе".

Министр признал, что предварительные ожидания относительно контрнаступления были "завышенными", и Украина очень осторожно относится к тому, чтобы подвергать опасности своих храбрых и мотивированных бойцов.

"Мы пытаемся спасти их жизни", - сказал Резников. Он описал российский подход к использованию своих войск как "мясорубку".

ВИДЕО ДНЯ

Резников также выразил мнение, что этот год будет переломным в войне.

Прямая речь: "Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну... Этот год станет переломным".