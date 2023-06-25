Резников о контрнаступлении: Сейчас подготовительная операция, этот год станет переломным

Министр обороны Алексей Резников назвал нынешнее контрнаступление "подготовительной операцией" и обещает, что оно будет успешным, когда заработает в полную силу.

Источник: Резников в интервью Fox news

Детали: Министр назвал нынешние маневры, которые продолжаются уже третью неделю, "подготовительной операцией", признав, что россияне построили "очень сильные оборонительные линии".

Он отрицает, что это является основным наступлением украинских войск. По словам Резникова, когда наступление пойдет в полную силу, оно будет успешным и "на шаг ближе к победе".

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Министр признал, что предварительные ожидания относительно контрнаступления были "завышенными", и Украина очень осторожно относится к тому, чтобы подвергать опасности своих храбрых и мотивированных бойцов.

"Мы пытаемся спасти их жизни", - сказал Резников. Он описал российский подход к использованию своих войск как "мясорубку".

Резников также выразил мнение, что этот год будет переломным в войне.

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Прямая речь: "Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну... Этот год станет переломным".