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Сили оборони знищили ще 950 загарбників і 21 артилерійську систему ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 26 червня 2023, 07:55
Сили оборони знищили ще 950 загарбників і 21 артилерійську систему ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські захисники знищили ще 950 окупантів, ворожий танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4031 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4055 (+21) од,
  • РСЗВ  – 624 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

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Теми: війна
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