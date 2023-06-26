Сили оборони знищили ще 950 загарбників і 21 артилерійську систему ворога
Понеділок, 26 червня 2023, 07:55
За минулу добу українські захисники знищили ще 950 окупантів, ворожий танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4031 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
- артилерійських систем – 4055 (+21) од,
- РСЗВ – 624 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1259 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 557 (+5) од.
"Дані уточнюються", – додають у штабі.