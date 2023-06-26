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Кабмин сменит главу "Укроборонпрома" – ЕП

"Украинская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 26 июня 2023, 10:22
Кабмин сменит главу Укроборонпрома – ЕП
Герман Сметанин, фото: ARMYFM.COM.UA

По данным ЭП, Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина. Это решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го.

Источник: статья "Экономической правды" Кони на переправе. Почему во время войны меняют руководство Укроборонпрома

Детали: По данным ЭП, в субботу, 24 июня, Кабмин утвердил его в должности нового руководителя УОП. Это решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го.

31-летний Сметанин руководитель харьковского Завода имени Малышева.

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Сметанин после университета устроился на работу в харьковское КБ Морозова. И за несколько лет инженер-конструктор успевает поработать на Львовском бронетанковом, директором по производству на заводе имени Малышева, затем в 28 лет становится директором Харьковского бронетанкового завода, и еще через короткое время становится гендиректором одного из промышленных гигантов - завода им.

Сметанина Зеленский поставил три главные задачи: увеличить количество производства всего вооружения, почистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу оборонки.

По состоянию на сейчас содержание самого концерна без учета производства обходится в 450 миллионов гривен в год. Сметанину поставят задачу сократить эти расходы, а соответственно штат управляющей структуры, минимум на 20%.

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По словам источников ЭП, действующий глава УОП Юрий Гусев провалил ракетную программу: "По данным УП, согласно новым планам президенту Владимиру Зеленскому было обещано, например, что уже в мае 2023 года украинские ракеты "Сапсан" (экспортное название "Гром-2") будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ".

По данным УП, Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет как раз тесные оборонные контакты, но пока утвердительного ответа от президента Гусев еще не получал.

Прямая речь источника ЭП, из окружения Зеленского: "Гусев в ракетной программе был не просто наблюдателем как глава концерна, а непосредственным координатором. Там завал. Есть еще "дрон на 1000 километров", но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: "Где ракеты? Где дроны?"

Темы: УкроборонпромКабинет министров
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