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Проросійська партія "Шор" створює нове політичне формування в Молдові

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 10:23

У Молдові проросійська партія "Шор", яке нещодавно визнали неконституційною, створює нове політичне формування – блок "Шанс. Обов'язки. Реалізація", яке скорочено називатиметься ШОР.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив лідер політсили Ілан Шор, повідомляє NewsMaker.

Сам Шор у новому формуванні планує обійняти посаду "політичного координатора".

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Він також заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо рішення Конституційного суду оголосити партію "Шор" незаконною.

А доти керівництво ліквідованої партії має намір ініціювати створення нового політичного блоку.

 "Цей блок втілить усі ті проєкти, які реалізовувала до цього партія "Шор"", – стверджує Шор.

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Водночас олігарх-утікач підкреслив, що мета нового формування – перемогти на місцевих, президентських і парламентських виборах, а також "зробити так, щоб Молдова стала заможною, процвітаючою, дійсно незалежною країною".

"Наш блок відкритий для всіх охочих побудувати щасливу і процвітаючу Молдову. Собі я залишаю роль політичного координатора роботи блоку. Блок "Шанс. Обов'язки. Реалізація" – єдиний конкурент PAS", – підсумував Шор.

Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови оголосив рішення за запитом уряду щодо конституційності діяльності партії "Шор". Її визнали неконституційною на підставі доведених фактів незаконного фінансування партії, підкупу виборців та учасників протестів.

Після цього парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор", але депутати полісили залишаються як незалежні.

Про значення заборони партії "Шор" дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни

Теми: Молдова
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