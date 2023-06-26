Пророссийская партия "Шор" создает новое политическое формирование в Молдове

В Молдове пророссийская партия "Шор", которое недавно признали неконституционной, создает новое политическое формирование – блок "Шанс. Обязанности. Реализация", которое сокращенно будет называться ШОР.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил лидер политсилы Илан Шор, сообщает NewsMaker.

Сам Шор в новом формировании планирует занять должность "политического координатора".

Он также заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно решения Конституционного суда объявить партию "Шор" незаконной.

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А до тех пор руководство ликвидированной партии намерено инициировать создание нового политического блока.

"Этот блок воплотит все те проекты, которые реализовывала до этого партия "Шор"", – утверждает Шор.

При этом беглый олигарх подчеркнул, что цель нового формирования – победить на местных, президентских и парламентских выборах, а также "сделать так, чтобы Молдова стала богатой, процветающей, действительно независимой страной".

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"Наш блок открыт для всех желающих построить счастливую и процветающую Молдову. Себе я оставляю роль политического координатора работы блока. Блок "Шанс. Обязанности. Реализация" – единственный конкурент PAS", – подытожил Шор.

Напомним, 19 июня Конституционный суд Молдовы огласил решение по запросу правительства относительно конституционности деятельности партии "Шор". Ее признали неконституционной на основании доказанных фактов незаконного финансирования партии, подкупа избирателей и участников протестов.

После этого парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию партии "Шор", но депутаты полисилы остаются как независимые.

О значении запрета партии "Шор" смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны